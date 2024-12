Villa d’Agri, ancora un’auto in fiamme

Ancora un’auto in fiamme a Villa d’Agri. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre. E si aggiunge agli altri due già raccontati nei giorni scorsi su melandronews.it (articolo disponibile qui), quando abbiamo scritto delle auto andate in fiamme prima il 13 agosto e poi nella notte tra il 25 e 26 novembre, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Questa volta l’automobile andata in fiamme, una Opel Corsa, era parcheggiata in via Puglia, sempre a Villa d’Agri di Marsicovetere. Ha preso fuoco – sconosciute ancora le cause – ed è andata totalmente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Una cosa è certa: i residenti iniziano ad essere seriamente preoccupati per questa serie di auto che vengono distrutte dalle fiamme.

Claudio Buono