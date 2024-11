La dea bendata bacia il Potentino. A Balvano due schedine vincenti al 10 e Lotto da 120 mila €, vincita anche a Potenza

La dea bendata bacia il Potentino. In particolare a Balvano, dove in pochi giorni sono state registrate due vincite per un totale di 120 mila euro. L’ultima nei concorsi di giovedì 28 novembre, quando un fortunato giocatore, giocando al ’10 e Lotto’, ha indovinato 9 numeri su 9 giocati. A Potenza, sempre nei concorsi del 28 novembre, un giocatore ha vinto 10 mila euro, ancora al ’10 e Lotto’, grazie a un 8.

La vincita più importante di questi giorni si registra sempre a Balvano, dove nei concorsi di venerdì 22 novembre, al ’10 e Lotto’, un giocatore ha indovinato 9 numeri su 9, ma a differenza della vincita del 28 novembre, ha giocato con l’opzione “Extra” in modalità “istantanea”.

Claudio Buono