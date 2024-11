Al via a Baragiano un corso di prevenzione e autostima femminile

Al via a Baragiano un corso un percorso di prevenzione e autostima femminile promosso dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia UDS – Salerno. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore comunale al welfare Valentina Rocchina Faraone e da Danilo Salvatori dell’Accademia Uds a Baragiano Scalo. Si tratta di un corso di 7 incontri, completamente gratuito, aperto a tutte le donne dai 13 anni in su. “Non sono poche, e anche nella nostra comunità, così apparentemente tranquilla e cordiale, si contano donne isolate; private della propria libertà di pensiero – evidenzia l’assessore Faraone – limitate nelle uscite e nelle decisioni. Sensibilizzazione e prevenzione sono attività fondamentali per una società più consapevole e solidale. Per questo, con il sindaco, Giuseppe Galizia, e il vicesindaco, Rocco Sapienza, abbiamo deciso di dar vita a questo progetto”. Nel corso dei vari appuntamenti con esperti del settore, verrà affrontata la problematica della violenza morale e psicologica nei confronti della donna, della sudditanza al controllo esterno, della ricerca e miglioramento della propria consapevolezza, per prestare più attenzione nella vita quotidiana e avere consigli teorici e pratici su come gestire un pericolo. Verranno insegnate metodologie innovative ed istintive di facile apprendimento; approfondendo i principi focalizzati sul proprio “io”; il body language; la gestione e il riconoscimento delle emozioni; il superamento dello stress, del panico e delle ansie; i tre elementi della prevenzione urbana: istinto- equilibrio – percezione dello spazio; la conoscenza corporea; la gestione situazione/reazione e tanto altro ancora. Il corso avrà cadenza settimanale, con il primo incontro già martedì 3 dicembre, dalle ore 18:30 alle 19:30, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Gerardo Maiella, a Baragiano Scalo, in via Appia.