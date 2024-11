Villa d’Agri, in fiamme prima l’auto della madre e poi della figlia. Casualità o atto doloso?

Due auto parcheggiate davanti casa, negli appositi parcheggi, che prendono fuoco nel giro di pochi mesi. È questo quanto accaduto a Villa d’Agri, nel centro cittadino. Perlopiù, auto appartenenti allo stesso nucleo familiare, a madre e figlia. Pura casualità o atto doloso? Di certo la preoccupazione c’è da parte di chi ha visto le due auto andare in fiamme. Uno dei due episodi poche notti fa, tra il 25 e 26 novembre, quando è andata in fiamme una Fiat Grande punto alimentata a diesel. Le fiamme, oltre a distruggere l’auto, hanno raggiunto anche una parte dell’abitazione danneggiando il cappotto termico, rompendo alcuni vetri e danneggiando finestre e tapparelle. Per la donna si è reso necessario anche il trasporto in ospedale per controlli dopo aver respirato quel fumo. In precedenza, però, un episodio analogo nella notte del 13 agosto, quando in fiamme è andata l’auto della figlia, una Lancia Y di colore rosso, alimentata a benzina.

Chi ha subito questi danni si pone una serie di interrogativi e crede poco che le auto abbiano preso fuoco da sole. Sul posto, in entrambe le occasioni, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

Claudio Buono