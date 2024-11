Eccellenze lucane in Europa, prestigiosi riconoscimenti per i pizzaioli Giuseppe Lapolla e Stefano Lettieri

Arrivano ancora riconoscimenti importanti per professionisti lucani che ormai si distinguono in tutto il mondo e portano in alto il nome della Basilicata. E’ il caso dei pizzaioli Giuseppe Lapolla e Stefano Lettieri, che nei giorni scorsi nell’ambito del prestigioso “Chef di Pizza Stellato”, tenutosi a Sant’Antonio Abate all’Hotel La Sonrisa (noto come il Castello delle Cerimonie) sono sati premiati con importanti riconoscimenti.

Giuseppe Lapolla, di Savoia di Lucania – ma per lavoro si trova in Sardegna – è stato premiato con le “3 stelle”. E’ al momento l’unico pizzaiolo in Europa ad aver raggiunto questo risultato più importante. Altro importante riconoscimento per Stefano Lettieri (proprietario del ristorante Delle Rose), di Picerno, maestro di Lapolla, che è stato premiato con “1 stella”.

L’assegnazione dei prestigiosi riconoscimenti durante la serata di gala dell’iniziativa che si occupa della ricerca e di premiare i migliori pizzaioli che si distinguono nel campo della ristorazione, assegnando come punteggio da una a tre stelle, in questo caso per il 2025.

Per i due non è mancata l’emozione, insieme grazie all’amicizia che li lega da oltre vent’anni. Insieme a loro c’era anche Serafino Berlini, proprietario dello storico locale in Costa Smeralda dove Lapolla lavora da 18 anni.

Quest’ultimo – lo ricordiamo – lo scorso marzo è stato premiato con l’Arcimboldo d’Oro con i “Tre Pennelli d’Oro” ed è risultato più volte tra i migliori pizzaioli al mondo in varie rassegne internazionali, sia per la pizza in teglia che tonda.

Claudio Buono