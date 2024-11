Economia e prospettive future del nostro Paese. Domani 27/11 a Potenza Carlo Cottarelli incontra gli alunni dell’Einstein-De Lorenzo

Mercoledi 27 novembre 2024, dalle ore 08,30 alle ore 10,00, nell’aula magna della sede centrale, in Via Sicilia 12, le classi quinte dell’istituto I.I.S. Einstein-De Lorenzo di Potenza incontreranno il prof. Carlo Cottarelli, economista, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, già senatore della Repubblica Italiana, saggista, editorialista e docente universitario. La visita rientra nel programma PESES, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e diretto dallo stesso Prof. Cottarelli. Il programma PESES ha come scopo principale quello di offrire alle Scuole Secondarie di tutta Italia l’opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica ed economica italiana. Durante l’incontro, il Prof. Cottarelli dialogherà con gli studenti di quinto anno e i loro docenti, riflettendo insieme sulle dinamiche economiche e le prospettive future del nostro Paese.

Carlo Cottarelli, autore di numerosi saggi sulle politiche e le istituzioni fiscali e monetarie, nonché di libri sull’inflazione, sulla politica monetaria e sui tassi di conversione, ha lavorato nel servizio studi della Banca d’Italia e dell’Eni. Incaricato nel 2018dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un governo tecnico provvisorio che guidasse il Paese fino a nuove elezioni (incarico accettato con riserva), Cottarelli ha pochi giorni dopo rinunciato, “essendosi nuovamente create le condizioni per un governo politico”.

Dal 2017, dirige l’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano, oltre a essere visiting professor presso l’Università Bocconi.