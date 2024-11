Polizia di Stato, in Questura la consegna di 56 lodi e 2 encomi per poliziotti che si sono distinti in operazioni varie

Cerimonia di consegna ieri mattina in Questura a Potenza dei riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della P.S.. Nella Sala Riunioni “Giambattista Rosa” , il Questore di Potenza Giiuseppe Ferrari, alla presenza di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha consegnato ben due encomi, di cui uno solenne 56 lodi, conferiti dal Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della P.S., ad altrettanti poliziotti che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria ed in attività di soccorso pubblico.

Il Questore si è complimentato con il personale premiato per i brillanti risultati conseguiti.