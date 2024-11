Visioni Verticali è pronto ad accendere i riflettori al Festival del Cinema di Potenza. Appuntamento dal 21 al 23 novembre al Cineteatro Don Bosco

Visioni Verticali è pronto ad accendere i riflettori sulla sesta edizione. Il festival del cinema di Potenza 2024 torna al cineteatro Don Bosco dal 21 al 23 novembre e sarà interamente dedicato alle nuove generazioni. Il festival, selezionato nel dossier di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024, esplorerà il mondo attraverso gli occhi dei giovani, raccontando le loro sfide, sogni e speranze. Si indagheranno temi come l’innovazione digitale, la sostenibilità, la ricerca dell’identità, la diversità culturale, l’inclusione sociale, la generazione precaria, il gender gap e il lavoro liquido. Il festival darà voce a giovani creativi, registi emergenti e divulgatori per riflettere sulle dinamiche globali che plasmeranno il mondo di domani. Attraverso nuove prospettive e narrative audaci, Visioni Verticali intende dunque stimolare un dialogo tra le generazioni, sottolineando l’importanza del cinema come mezzo di cambiamento e spazio di riflessione.

Il programma di Visioni Verticali 2024

La performance The Blue Umbrella a cura degli studenti del liceo musicale W. Gropius di Potenza aprirà la sesta edizione di Visioni Verticali il 21 novembre alle ore 19. Dopo l’inaugurazione del festival e i saluti istituzionali, le proiezioni inizieranno con il cortometraggio Ikigai- la ragione di esistere a cura dell’AIAS Potenza ets. L’attrice Ilenia Ginefra offrirà un’anticipazione dello spettacolo teatrale Room per il progetto di teatro itinerante, I love the Bronx, di Nicola Ragone. Alle 20.30 poi Visioni Verticali accoglierà Svevo Moltrasio, noto come autore della web serie Ritals, che presenterà, in una prima regionale, il suo primo film da regista Gli ospiti: una black comedy indipendente, ispirata al dramma familiare italo-francese, che combina conflitti sociali, ritratto generazionale e rimandi all’attualità.

La seconda giornata del festival, il 22 novembre, si apre con un workshop di recitazione a cura della casting director Federica Baglioni (Nastro d’Argento 2021 per il film Carosello Carosone) presso il Palazzo della Cultura di Potenza. Il pomeriggio parte, invece, alle 15 con la proiezione dei cortometraggi internazionali in concorso alla presenza della giuria popolare, composta da studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Potenza. Alle 16.45 si terrà il talk C’era una volta… il cacciatore di fiabe – il racconto dei racconti con Anna Elena Viggiano. Si prosegue alle 18.30 con il talk Press start on Movies: il legame tra cinema e videogiochi a cura di Antonio Vicenza, responsabile retrogames di Nerdworks. Alle 19.15 Valerio Calabrese presenterà il suo corto fuori concorso, Algoritmo, realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa. La seconda serata si concluderà con la proiezione del documentario Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport di Giuseppe Marco Albano, a seguire il regista converserà con il giornalista della Tgr Rai Basilicata, Eugenio Montesano.

La terza giornata di Visioni Verticali, il 23 novembre, si apre con il workshop di sceneggiatura tenuto da Gianni Corsi (nomination ai Nastri d’Argento 2017 per il film Beata ignoranza), presso la Galleria Civica di Potenza. Presso il Palazzo della Cultura invece si terrà un panel a cura di Intersezioni Music & Film Network in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Basilicata dal titolo Internazionalizzazione e nuovi codici: CNA supporta l’impresa creativa. Il pomeriggio ricomincia alle 15, presso il cineteatro Don Bosco, con la proiezione dei cortometraggi internazionali in concorso alla presenza della giuria popolare. Seguirà alle 16.30 la proiezione di alcuni corti fuori concorso, tra cui Ada, il trionfo del tempo e del disinganno di Dino Santoro. Alle 17 si terrà poi il panel Gaming VS Musica: un valore per il territorio, promosso da Intersezioni Music & Film Network e moderato da Marco Carone, vice presidente Kido Music. Seguirà alle 18 l’incontro Made in Italy: gli effetti visivi che fanno sognare il mondo con Diego Viezzoli, presidente di AVFX Italia. Alle 18.45 Nando Irene si racconterà in un talk che ripercorrerà la carriera dell’attore materano fino ai suoi ultimi ruoli nella fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e nel film La luce nella masseria. Alle 19.30 sarà presentato il cortometraggio fuori concorso Shortage di Luca Nappa. Alle 20 Antonino Giannotta presenterà, in una prima regionale, il suo film d’esordio, Tre euro e quaranta, una commedia amara sulla generazione precaria. Infine, alle ore 21.30 la premiazione dei cortometraggi concluderà la sesta edizione di Visioni Verticali.

Il festival Visioni Verticali

Visioni Verticali è il festival del cinema di Potenza, ideato e organizzato dall’associazione culturale Polimeri, nato nel 2019 per esplorare il nuovo cinema italiano e internazionale, con lo sguardo rivolto alle creazioni artistiche locali, alla sperimentazione dei linguaggi audiovisivi e alle produzioni indipendenti.

“Dalla prima edizione nel centro storico, BCC Basilicata sostiene Visioni Verticali. Il cinema è veicolo di sviluppo e di turismo e questo festival sta mettendo ogni anno un mattoncino per creare una casa importante, radicata al territorio, senza spirito piagnone ma con la volontà di fare qualcosa di buono in una città, Potenza, che ha anch’essa elementi cinematografici che possono rappresentare un veicolo di sviluppo economico e, sicuramente, di arricchimento culturale per la comunità lucana. Un progetto assolutamente in linea con il ruolo di una banca di credito cooperativo”, ha dichiarato Giorgio Costantino, Direttore Generale BCC Basilicata.

Visioni Verticali è promosso dall’associazione culturale Polimeri, con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, di RAI Basilicata, Basilicata Creativa, Extra e CON Unibas. Con il sostegno del fondo etico Bcc Basilicata, del Cna Cinema e Audiovisivo Basilicata, della Fondazione Potenza Futura, Digital Lighthouse, Motor France, Intersezioni Music & Film Network e Manuela Telesca Jewelry Designer. Media partner, Tgr Rai Basilicata.

Ulteriori informazioni su www.visioniverticali.it