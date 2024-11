Potenza, la solidarietà in farmacia. Fino al 22 novembre la campagna della Fondazione Francesca Rava a favore dei bambini

“Dai inizio a una catena di solidarietà”. E’ lo slogan scelto per la 12/a edizione della campagna nazionale “In Farmacia per i Bambini”, promossa dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia (il 20 novembre). Dal 15 al 22 novembre, a Potenza, presso la farmacia Figliola, in via Pretoria 271 (Palazzo Inps), si potranno acquistare farmaci per bambini che saranno poi donati alla Casa Famiglia – Stella del Mattino Onlus del capoluogo lucano.

L’obiettivo della campagna, che punta alla sensibilizzazione verso i diritti dell’infanzia, è proprio quello di raccogliere farmaci e prodotti baby care per i minori in povertà sanitaria. Nel 2023, hanno aderito alla campagna 2.789 farmacie, sono stati raccolti 262.353 prodotti e in Italia sono stati aiutati 51 mila bambini. Sono stati 943 gli enti beneficiari in Italia, più l’ospedale St. Damien di Haiti.

Per l’edizione 2024 il tema portante è “La salute su misura”, ossia l’importanza di un approccio globale alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al monitoraggio delle malattie basato sulle caratteristiche, genetiche e non solo, di una persona. E il farmacista, in quanto operatore sanitario di prossimità, svolge un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dei cittadini sulla consapevolezza delle differenze e nel consigliare e indirizzare i pazienti a terapie personalizzate.