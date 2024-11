Uomo scomparso nel Potentino ritrovato dopo diverse ore in montagna

Sono state ore di grande preoccupazione a Tramutola, nel Potentino, dove dalla serata di ieri non avevano hanno notizie di un uomo di 50 anni. Stando a quanto raccolto da MelandroNews.it, l’uomo è uscito ieri quando era ancora giorno, con una moto da cross, la sua passione, per dirigersi in una zona di montagna al confine con il salernitano e Vallo di Diano, precisamente verso il territorio di Montesano Sulla Marcellana, senza fare rientro a casa.

Allarmati i familiari, hanno subito allertato i Carabinieri e sul territorio dal pomeriggio di ieri hanno setacciato le varie zone di montagna i Vigili del Fuoco e diverse squadre di Volontari. Le ricerche sono continuate fino a questa notte e sono riprese stamattina.

L’uomo, sposato con tre figli, aveva con sè il cellulare localizzato, ma senza sue tracce, fino a poco fa, quando è stato ritrovato. L’uomo sta bene.

Il 50enne aveva perso il senso dell’orientamento e aveva lasciato la sua moto. Ha trascorso la notte al freddo in montagna ed è riuscito a fare un pò di fuoco per riscaldarsi. Fino a quando è fatto giorno. Ha trovato un pastore che lo ha poi aiutato e riaccompagnato lungo la strada principale.

Claudio Buono