Tutto pronto a Marsicovetere per “La Marcia dei Diritti”. Mercoledì 20/11 l’iniziativa di Iskra e Comune

La Cooperativa ISKRA e il Comune di Marsicovetere, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere (scuola dell’infanzia e scuola primaria), organizzano una “Marcia dei Diritti” in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’evento si terrà mercoledì 20 novembre 2024, con partenza alle ore 9:30 dal piazzale dell’Istituto Omnicomprensivo (plesso di via G. Verdi). La marcia si concluderà in Piazza Zecchettin intorno alle ore 11:00.

A seguire, si terrà lo spettacolo di street art “Le Avventure di Po”, che affronterà con i bambini il tema della pace attraverso l’animazione e le attività circensi. La Marcia dei Diritti è un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti, promuovendo un ambiente in cui possano crescere e svilupparsi in modo sano e sereno.

Di seguito la locandina dell’evento.