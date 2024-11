Spazio ai giovani: a Potenza martedì 19 novembre iniziativa dell’Inps dedicata alla comunità giovanile della Basilicata

Martedì 19 novembre, presso il Polo Bibliotecario di Potenza, con inizio alle ore 10:00, si terrà l’evento “SPAZIO AI GIOVANI”, promosso dall’INPS Basilicata, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, l’Università di Basilicata e il Comune di Potenza – Forum dei Giovani, e rivolto alla comunità studentesca e giovanile della Basilicata.

Nel corso dell’incontro saranno presentate ai giovani lucani, le prestazioni dell’Istituto a loro dedicate e le iniziative di collaborazione con gli altri partners istituzionali, finalizzate sia a garantire alle giovani generazioni la diffusione della cultura previdenziale e le opportunità di valorizzazione delle proprie competenze, per favorirne l’accesso al mercato del lavoro, sia a tracciare attività di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

Sarà, inoltre, presentato il primo Report di Sostenibilità dell’INPS Basilicata, realizzato dal personale neo-assunto dell’INPS Basilicata, recante le attività di valore pubblico realizzate nel 2023 dalle sedi INPS della Basilicata, in termini di contribuito dell’Istituto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dettati dall’Agenda 2030.

Con l’occasione, l’INPS Basilicata sottoscriverà, pertanto, tre Protocolli d’Intesa: uno con l’Università di Basilicata, per l’attivazione di tirocini curriculari presso le strutture dell’INPS; uno con l’Ufficio Scolastico regionale per l’implementazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, per la definizione di azioni congiunte in materia di sostenibilità ambientale e per la formazione del personale scolastico amministrativo sull’applicativo “Nuova PASSWEB” ; uno con il Comune di Potenza – Forum dei Giovani per la promozione dell’informazione previdenziale e la valorizzazione delle attività dei giovani della Basilicata.

Saranno presenti all’incontro la Vice Sindaca di Potenza, Federica D’Andrea insieme a Giovanni Pace, componente del Nucleo di Coordinamento dei Forum dei Giovani del Comune di Potenza, la Professoressa Ada Braghieri, Direttrice del Centro Accademico di Orientamento degli studenti di UNIBAS, Margherita Colangelo, Vice Presidente del Consiglio degli studenti di UNIBAS e rappresentante degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia dell’Università e la dott.ssa Claudia Datena, Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale.

La Direttrice regionale dell’INPS Basilicata, Benedetta Dito, dichiara: “In occasione della presentazione del XXIII Rapporto Annuale, il Presidente dell’INPS Gabriele Fava ha sottolineato come uno degli obiettivi dell’Istituto è quello di “ingaggiare” le giovani generazioni sulla questione previdenziale, aiutandole a costruire il proprio “salvadanaio previdenziale” attraverso una migliore informazione e formazione, a partire dalle scuole e dalle università.

Per questo motivo l’Istituto realizzerà un progetto articolato che prevede diverse azioni integrate, tra cui la presenza dell’Istituto agli eventi di orientamento, podcast informativi, video tutorial, campagne di comunicazione tramite i social network e un’APP dedicata ai giovani.

L’evento “SPAZIO AI GIOVANI” sarà l’occasione per presentare alla popolazione giovanile interessata i progetti trasversali di informazione e formazione a cura del personale INPS e a supporto della crescita e dello sviluppo professionale dei più giovani, che li vedranno coinvolti, a partire dall’anno prossimo, nei luoghi a loro dedicati.”

“Con questo Protocollo mettiamo a sistema una collaborazione già avviata con la direzione regionale dell’INPS – sostiene Claudia Datena, Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale – con l’obiettivo non solo di promuovere la diffusione della cultura previdenziale fra le giovani generazioni, ma anche di favorire l’orientamento dei giovani e una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale ed energetica. Tre temi fondamentali per formare cittadini consapevoli, in grado di fare scelte responsabili per sé e per il pianeta.”

La Direttrice del Centro di Ateneo Orientamento studenti, Prof.ssa Braghieri, ritiene: “Il protocollo d’intesa stipulato con l’INPS Basilicata, contribuendo all’acquisizione di competenze e conoscenze nel campo previdenziale, offre agli studenti l’opportunità di integrare il proprio percorso di studi con un’esperienza pratica in contesti professionali altamente qualificati. I tirocini, che si svolgeranno presso le strutture INPS, permetteranno agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro e di comprendere direttamente le dinamiche del settore. La collaborazione UNIBAS con l’INPS Basilicata rappresenta, pertanto, un passo significativo verso l’innovazione educativa e il potenziamento delle competenze pratiche degli studenti”.