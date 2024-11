Sangue sulle strade del Potentino. Una vittima e un ferito gravissimo in località Pazzano a Tolve

Ancora incidenti stradali con vittime in Basilicata. E ancora nel Potentino, dove nella tarda serata di ieri si è verificato un incidente a Tolve, in località Pazzano. Due persone a bordo di un auto sono finite fuori strada con il mezzo, andando a sbattere contro un muro, non distante da un agriturismo. A perdere la vita una donna, che era seduta al fianco del conducente. La vittima, di nazionalità romena, risiedeva a Tolve. Aveva 46 anni.

Sul posto è stato immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, dei Carabinieri della locale stazione e dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Gravemente ferito anche l’uomo che si trovava alla guida: si trova ricoverato al San Carlo di Potenza, dove al Pronto Soccorso ha fatto accesso in codice rosso.

Si indaga sulle cause dell’incidente.

Claudio Buono