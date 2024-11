Il grande Wrestling torna ad Avigliano, tutto pronto per la seconda edizione di Premium Cup. Appuntamento a sabato 16 novembre

Tutto pronto per la seconda edizione di “Premium Cup”, show della ASD Premium Championship Wrestling in programma sabato 16 novembre presso il Palazzetto Polifunzionale di Avigliano. Un evento stellare, adatto a tutta la famiglia, che vedrà la presenza di grandi atleti nostrani e internazionali. In palio la possibilità di diventare il primo sfidante al titolo mondiale della PCW attualmente detenuto dal campione olandese Jurn Simmons.

Tra i match annunciati il wrestler belga MBM, al suo ritorno in Italia e in PCW dopo un anno di grande esperienza internazionale tra Europa, USA e Canada, affronterà “La Reginetta del Ballo” Flowey Queen, istrionico atleta già apprezzato in Basilicata e imbattuto nel 2024. Debutto assoluto in Premium Championship Wrestling per l’ungherese Gulyas Jr, astro nascente del wrestling europeo, che affronterà il romano Flavio Augusto, altro atleta ben noto al pubblico della compagnia.

Spazio anche all’idolo di casa “Il Brigante Lucano” Rocky Laurita, presidente della PCW e fondatore del wrestling in Basilicata, che dovrà vedersela contro Karim Brigante, wrestler italiano di caratura internazionale che ha calcato i ring di diversi continenti fino a combattere a NWA 70 e apparire sul WWE Network.

Ciliegina sulla torta un match inedito: da un lato il wrestler campano Sebastian De Witt, dall’altro Nico Inverardi dei BBB (Brixia Bone Breakers), reduce da una grandissima esperienza in Giappone nella prestigiosa Kyushu Pro Wrestling del leggendario Tajiri. Chi arriverà in finale e vincerà l’ambita coppa? Gli ingredienti per una grandissima serata di sport-spettacolo sembrano esserci davvero tutti.

I biglietti per lo show sono acquistabili su PayPal e in loco direttamente al botteghino: bordo ring 15 euro (20 se acquistati il giorno dell’evento), spalti 10 euro (15 in loco). L’apertura cancelli è programmata per le 19:15, mentre la campanella di inizio per le 20:00 circa.