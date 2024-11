Sasso di Castalda, nella scuola “I Giochi della Gentilezza” attraverso un progetto mirato

La Scuola di Sasso di Castalda celebra con entusiasmo la Giornata della Gentilezza attraverso il progetto scolastico chiamato “la Gentilezza del “Sasso”, una serie di attività educative ispirate ai valori di rispetto, empatia e solidarietà. Grazie all’adesione del Comune di Sasso di Castalda al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, volto a sensibilizzare i bambini e i ragazzi dell’Istituto sulle virtù del rispetto e della collaborazione. La scuola di Sasso di Castalda è orgogliosa di annunciare l’inizio di un’iniziativa che promuove la gentilezza come valore fondante dell’educazione e della convivenza civile.

I bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado hanno partecipato ai Giochi della Gentilezza, una serie di attività ludiche pensate per sensibilizzare e formare le nuove generazioni a un comportamento rispettoso e solidale.

Il progetto “Costruiamo Gentilezza” nasce dall’idea che la gentilezza, intesa come un gesto quotidiano di rispetto, empatia e cooperazione, sia un potente strumento educativo in grado di migliorare le relazioni tra individui e all’interno della comunità. Attraverso il gioco, che è il principale mezzo di apprendimento per i bambini, il progetto intende incoraggiare comportamenti prosociali, sviluppare la capacità di ascolto e promuovere l’inclusione di tutti, senza distinzione.

I Giochi della Gentilezza sono attività progettate per stimolare i bambini a riflettere sulla forza della gentilezza in vari contesti: dalla vita scolastica alle relazioni con gli altri, in famiglia e nella comunità. Ogni gioco sarà accompagnato da momenti di discussione e riflessione guidata, durante i quali gli studenti saranno invitati a condividere le loro esperienze e a raccontare episodi di gentilezza che hanno vissuto o osservato.

Obiettivi del progetto:

Sensibilizzare alla gentilezza: Insegnare ai bambini e ragazzi l’importanza dei piccoli gesti quotidiani di gentilezza e come questi possano avere un impatto positivo sulle relazioni;

Favorire l’inclusione: Promuovere una scuola accogliente, dove ogni studente si sente parte di un gruppo coeso e rispettoso;

Rafforzare il legame con la comunità: Coinvolgere le famiglie, le istituzioni locali e le associazioni del territorio per creare una rete di supporto che favorisca lo sviluppo di comportamenti prosociali;

Creare un ambiente scolastico positivo: Contrasto al bullismo e a qualsiasi forma di discriminazione, rendendo la scuola un luogo di crescita serena e rispettosa.

Durante l’anno scolastico, si alterneranno a momenti di riflessione collettiva e saranno integrati nel programma educativo, affinché la gentilezza diventi una pratica quotidiana, non solo un concetto astratto. L’iniziativa avrà anche una ricaduta sulla comunità nel suo insieme, coinvolgendo insegnanti, genitori e comunità nella promozione di valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la collaborazione.

La scuola di Sasso di Castalda, dunque, si conferma come un luogo dove si promuovono valori di civiltà e armonia, ed è lieta di accogliere questa importante iniziativa che mira a costruire, giorno dopo giorno, una società più gentile e inclusiva.