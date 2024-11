Sanità. AOR San Carlo, disposte nuove assunzioni. 19 nuovi contratti tra dirigenti, infermieri e OSS

L’Aor San Carlo conferma il proprio impegno nel rafforzamento del personale sanitario con la firma, nella mattinata di ieri, di 19 nuovi contratti: 4 dirigenti medici, un infermiere e 14 operatori socio-sanitari.

Con queste nuove assunzioni l’Azienda continua ad attuare il potenziamento previsto nel Pianto Triennale dei Fabbisogni, finalizzato a garantire un’assistenza di elevata qualità, a consolidare l’offerta dei servizi sanitari e a rispondere alle crescenti esigenze della popolazione.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera, ha sottolineato che “l’arrivo di nuove risorse umane qualificate consentirà di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini, rafforzando il contingente in servizio nelle nostre strutture e migliorando l’assistenza ai pazienti. In particolare, gli OSS sono destinati agli ospedali di Melfi e di Pescopagano”.