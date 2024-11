Giornata Mondiale della Prematurità, il 16 e 17 novembre iniziative a Potenza all’Iper Futura e Torre Guevara dell’associazione Cucciolo Onlus

Il 17 Novembre in tutto il mondo si festeggia la “Giornata Mondiale della Prematurità”. Quest’anno il tema principale di questa giornata è “Accesso a cure di qualità ovunque”. Purtroppo, le guerre continuano in Ucraina e in Medio Oriente, e non stanno risparmiando ospedali, civili e nemmeno i più indifesi, neonati e bambini. Il claim ufficiale della GMP 2024 risuona come un monito che ci vede coinvolti tutti, affinché siano riconosciuti e tutelati i diritti dei neonati prematuri e delle loro famiglie a cure di qualità e uguali per ogni bambino d’Italia e del mondo. In occasione di questa giornata l’ Associazione Cucciolo Odv – Amici della Neonatologia Lucana è lieta di comunicare che ha organizzato vari eventi per celebrare questa importante giornata.



Il 16 Novembre ci troverete presso l’Iper Futura di Potenza per una golosa raccolta fondi…con un piccolo contributo ricevere un delizioso panettone o dei biscotti artigianali e sosterrete l’Associazione per l’acquisto di attrezzature da donare al reparto di Neonatologia dell’ Ospedale San Carlo di Potenza.



Il 17 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 saremo presso i locali della Torre Guevara, in collaborazione con il Tribunale per i diritti del malato, i piccoli Guerrieri potranno incontrare alcuni medici del reparto di Neonatologia del San Carlo e previa prenotazione sarà possibile effettuare alcune visite. Alle ore 15:00 presso l’ U. O. DI Neonatologia dell’ospedale San Carlo di Potenza, l’ Associazione Cucciolo Odv donerà al reparto del materiale di utilizzo quotidiano, in collaborazione con Viviana Fatigante sarà cantata una ninna nanna ai piccoli Guerrieri presenti in reparto e consegnerà un piccolo pensiero per i genitori.



Nel pomeriggio dalle ore 17:30, presso la sede dell’ Associazione Cucciolo, in Piazza Albino Pierro n. 13 a Potenza, sarà organizzata una merenda solidale con animazione, laboratori creativi e tanto divertimento per tutti i bambini; presentazione delle attività dell’Associazione e del percorso di screening dello sviluppo globale organizzato con le Dott.sse Restaino e Lamolina.



Abbiamo inoltre invitato i comuni della regione ad illuminare di viola i loro monumenti e speriamo che il nostro invito sia stato accolto da molti di loro. Chiunque desidera sostenerci può farlo mediante donazione su c/c IT38K0878404200010000025333 o presso la sede dell’Associazione, mediante contributo 5×1000 nella dichiarazione dei redditi e infine con le nostre bomboniere solidali.



I nostri recapiti sono: cell: 329 1253785 – mail: associazionecucciolopotenza@gmail.com

Nota stampa dell’ Associazione Cucciolo ODV – Amici della Neonatologia Lucana