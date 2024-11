“La pazienza dei lucani è agli sgoccioli”, come l’acqua. Oggi pomeriggio a Potenza manifestazione davanti la Regione del Comitato Acqua Pubblica

“Vogliamo acqua pulita, non inquinata e senza rischi per la salute”. E’ questo quello che chiede il Comitato Acqua Pubblica, nato a seguito dell’emergenza idrica che sta interessando il Potentino e ben 140mila persone, a causa dello svuotamento – quasi totale – della diga Camastra. La Regione, per il tramite del commissario all’emergenza Vito Bardi, ha avviato i lavori per prelevare l’acqua dal Basento. Ma sulla sicurezza di quest’acqua, ci sono molti dubbi.

Per questo motivo, il Comitato chiede “verità e trasparenza”, oltre che “rispetto per i lucani”.

La manifestazione prenderà il via oggi pomeriggio, 12 novembre, a partire dalle ore 15:30 nel piazzale della Regione Basilicata in via Verrastro.

Claudio Buono