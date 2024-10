La Cantautrice Lucana Torraco Conquista i Premi Miglior Interpretazione e Suoni dall’Italia Produzioni al Bianca D’Aponte 2024

La cantautrice lucana Torraco si è distinta come vincitrice di due prestigiosi riconoscimenti al Premio Bianca d’Aponte 2024: il Premio Miglior Interpretazione e il Premio Suoni dall’Italia Produzioni. In gara con il brano “Fammi stare in silenzio”, Torraco ha conquistato la giuria e il pubblico con la sua voce intensa e la sua presenza scenica unica, aggiudicandosi due dei premi più ambiti della manifestazione.

Il Premio Bianca d’Aponte, dedicato alle cantautrici emergenti, è tra le vetrine più prestigiose della nuova musica italiana. Torraco, con la sua poetica delicata e un’interpretazione che fonde influenze pop e soul, ha saputo trasmettere emozioni profonde, celebrando il silenzio e la bellezza dei piccoli gesti attraverso il testo di *”Fammi stare in silenzio”*, che è una riflessione sulla quiete e l’amore. “Amarsi in silenzio come il contadino con l’inverno, comunica attraverso le attese,” recita un passaggio del brano, mettendo in luce la sensibilità di Sara nel rappresentare sentimenti universali.

La cantautrice non è nuova ai palchi italiani: ha partecipato al Metaponto Beach Festival nell’ambito del Tenco Ascolta, all’Umbria Jazz Winter Edition e al Locomotive Jazz Festival. Nel 2024 ha affinato la sua scrittura con i corsi di Bungaro e Cesare Chiodo, un percorso di crescita che oggi l’ha portata a questo importante riconoscimento.

I due premi rappresentano per Sara Torraco un traguardo significativo e una conferma del suo talento, proiettandola tra i nuovi protagonisti della scena musicale italiana. Il Premio Bianca d’Aponte si conferma un’occasione imperdibile per scoprire voci uniche, e Torraco ha saputo lasciare un segno profondo con la sua esibizione ad Aversa.