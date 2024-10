Bella, il 31 ottobre e 1° novembre in scena “Hyde – L’ombra di Jekyll”. L’appuntamento al Castello Aragonese con ingresso gratuito

In occasione della stagione autunnale e delle celebrazioni di Halloween, l’Amministrazione Comunale di Bella presenta “HYDE – L’OMBRA DI JEKYLL”, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Mary Ferrara. Le repliche si svolgeranno il 31 ottobre alle ore 17:30 e 19:30,e il 1 novembre alle ore 18:00, presso il suggestivo Castello Aragonese.. La rappresentazione vede protagonisti attori di spicco come Alessio Chiodini, Valentina Corti e Giovanni Pelliccia, con la speciale partecipazione del noto doppiatore Alessandro Campaiola, che darà voce a Lord Brown.

“Hyde – L’ombra di Jekyll” si ispira liberamente al celebre romanzo di Robert Louis Stevenson, “Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr Hyde”. Ambientato in una Londra vittoriana caratterizzata da un forte contrasto tra morale e dissolutezza, lo spettacolo invita gli spettatori a immergersi in una narrazione che esplora temi di identità e doppia personalità. Il Dottor Jekyll, spinto da un’ossessiva ricerca di conoscenza, si ritrova a fare i conti con il suo alter ego, Hyde, che rappresenta le pulsioni più oscure della sua anima. Attraverso scelte drammatiche e conflitti interiori, la storia si snoda in un’atmosfera di tensione e introspezione emotiva.

Mary Ferrara, autrice e regista, descrive il progetto come un’esperienza immersiva e unica: “Genio e follia si mescolano dando vita a Hyde, feticcio simbolo di una società attuale piena di complessi e bruttezze. Ognuno di noi deve chiedersi quale sia il confine tra bene e male e unirli in un matrimonio equilibrato e alchemico”.

L’evento, fortemente voluto dall’Assessora alla cultura e politiche sociali Angela Carlucci, ‘è pensato per essere un’occasione di riflessione profonda, è particolarmente rivolto ai giovani, affrontando temi universali che li accompagneranno nel loro percorso di crescita personale. La scelta di ambientarlo in un castello consente di creare un’atmosfera intrigante, arricchita da luci e suoni che rendono il Castello Aragonese un vero e proprio personaggio vivo.’

La rappresentazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. La durata dello spettacolo è di 60 minuti ed è adatta a un pubblico giovane a partire dai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni, contattare l’Assessore Angela Carlucci al numero +39 338 9817327.

La realizzazione di “Hyde – L’ombra di Jekyll” è sostenuta dal Comune di Bella, con il prezioso aiuto della Regione Basilicata, dell’APT di Potenza e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.