Bella, ecco due nuove iniziative dell’associazione “Ci Provo”. Al Polo Culturale appuntamenti al 3 novembre e poi con il corso di spagnolo

L’associazione culturale giovanile “Ci provo” di Bella ritorna questo inverno con un ricco calendario di eventi, i quali si terranno presso il nuovo polo culturale ‘Spazio Novecento’. La

programmazione invernale, minuziosamente designata, sarà in grado di soddisfare tutti mediante le innumerevoli e differenziate attività proposte. Il tre novembre si terrà il primo evento il cui

protagonista sarà Marco Rafaniello, che presenterà il suo libro “Vedo il mondo con le mani”. Sarà un momento significativo per il pubblico, in quanto l’autore promette di coinvolgerlo in un viaggio volto alla comprensione del mondo attraverso i sensi, andando oltre l’esclusivo approccio visivo. Infatti, per vivere più intensamente l’esperienza è consigliato portare una benda. Un

appuntamento settimanale, invece, ci sarà ogni martedì alle ore 19:00 a partire da novembre, quando le porte della biblioteca del polo si apriranno per accogliere tutti i partecipanti del corso di

spagnolo, il quale sarà tenuto dal madrelingua Edwin Quintana Fuentes. Il corso è stato fortemente desiderato dai ragazzi dell’associazione, poiché porta con sé una ventata di novità.

Infatti, il progetto nasce dalla volontà di concedere alla comunità un mezzo per approcciarsi a nuovi orizzonti ed esplorare, anche solo attraverso lo studio di una nuova lingua, nuove culture. Il modus operandi adottato da “Ci provo” è lo stesso ormai dal 2016, anno in cui l’associazione è nata: volgere lo sguardo al passato, alle tradizioni e alle esperienze per farne tesoro e valorizzarle, ma introdurre al contempo il brio della novità e dell’innovazione proiettandosi in avanti. Il desiderio di questi ragazzi è quello di offrire alla propria piccola comunità, come quella di Bella, stimoli

diversificati e attuali affinché tutti, anche i più piccoli, possano imparare, capire, scegliere ed autodeterminarsi.