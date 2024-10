Basilicata: cresce il lavoro, ma non c’è la stabilità. I dati resi noti da Excelsior

In Basilicata, a ottobre saranno programmate circa 3.490 entrate (+470 rispetto a 12 mesi fa) e per il trimestre conclusivo del 2024 si arriverà a 9.150 assunzioni (con un +2.140 rispetto all’analogo periodo 2023). Sono alcuni dei dati che emergono dall’analisi del nuovo bollettino mensile effettuato sui fabbisogni aziendali lucani da Excelsior Informa, redatto da Anpal (Agenzia Nazionale per le politiche Attive del Lavoro) e dalle Camere di commercio.

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Camera di Commercio della Basilicata, è anche messo in evidenza che “nel 19% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’81% saranno a termine” (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le nuove assunzioni si concentreranno per il 65% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti; il 13% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici – quota inferiore alla media nazionale (18%) – e il 9% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato; per una quota pari al 27% interesseranno giovani con meno di 30 anni e per il 16% le imprese prevedono di assumere personale immigrato”. Inoltre “scendono appena sotto il 50% le difficoltà a trovare i profili desiderati dai datori di lavoro lucani, che continuano ad assumere soprattutto operai specializzati e conduttori impianti (38%) e lavoratori nelle professioni commerciali e dei servizi (30%)”.

Per quanto riguarda i settori, “i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici assorbiranno 690 nuove unità nel mese corrente (1.800 saranno quelle assunte tra ottobre e dicembre), seguiti da commercio (590 ad ottobre, 1.540 nel trimestre) e costruzioni (rispettivamente 580 ad ottobre e 1.450 tra ottobre e dicembre)”.

Fonte: ANSA