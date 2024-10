Sicignano-Potenza, un altro cantiere rimosso dall’Anas dopo il completamento dei lavori nei pressi della galleria Montagnola

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” Anas ha ultimato i lavori nella galleria ‘Montagnola’, nel territorio comunale di Buccino (SA). Con l’importante intervento -dell’investimento complessivo di 9,3 milioni di euro – sono stati potenziati gli impianti tecnologici e le opere a servizio del tunnel, secondo le più recenti normative in materia, con grandi benefici in termini di sicurezza e percorribilità della infrastruttura, oltre che di risparmio energetico. La galleria – costituita da due fornici, con due corsie per senso di marcia, lunga circa 800 metri – rientra nella rete stradale transeuropea (TEN-T).

In particolare, sono stati realizzati interventi di tipo conservativo del rivestimento dei piedritti della galleria; nuova rete di drenaggio e impianto di trattamento dei liquidi infiammabili; rivestimento illuminotecnico; rifacimento del marciapiede esistente e nuova pavimentazione.

Come opere impiantistiche, invece, realizzati: l’impianto di illuminazione a led (ordinaria, emergenza e sicurezza); l’impianto idrico antincendio; l’impianto di chiamata tramite colonnine SOS; segnaletica luminosa, semafori e pannelli a messaggio variabile; l’impianto di rilevazione incendi; l’impianto di trasmissione radio in galleria; l’impianto di telecamere a circuito interno; il sistema di telecontrollo e supervisione.

L’ultimazione delle lavorazioni principali permetterà – a partire da questa sera, lunedì 21 ottobre – la fruibilità (in configurazione provvisoria) di un tratto lungo circa 1,8 chilometri nei pressi dello svincolo di Buccino, in entrambi i sensi di marcia. Sarà rimosso nella serata di oggi 21 ottobre, infatti, il cantiere per lavori che rendeva necessario lo scambio della carreggiata tra il km 8,520 ed il km 9,320.

Le attività secondarie proseguiranno fino alla fine dell’autunno, senza particolari disagi alla circolazione.

