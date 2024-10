Auto in fiamme nella notte a Vietri di Potenza. Indagini dei Carabinieri

Notte di paura e preoccupazione, quella appena trascorsa, a Vietri di Potenza, dove in pieno centro abitato un’auto è andata in fiamme, una Volkswagen. E’ successo tutto poco dopo l’una della scorsa notte, in Viale Tracciolino. A pochi passi da alcune abitazioni, in uno stallo dei parcheggi vicino al marciapiede (dove sopra c’è una immensa area boschiva) una automobile ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento. L’auto era parcheggiata e il proprietario si trovava nell’abitazione poco distante. Sul posto si sono trovate a passare alcune persone che, immediatamente, hanno allertato i Vigili del Fuoco, giunti sul posto per le operazioni di spegnimento e bonifica.

Sul posto sono anche giunti i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza, guidati dal maresciallo Daiana Conte, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e capire se si tratta di un incendio doloso.

Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di sorveglianza comunale dislocate sul territorio.

Claudio Buono