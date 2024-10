Acquedotto Lucano, sono due i candidati alla presidenza. Il 31 ottobre si vota

L’amministratore uscente, Alfonso Andretta, e l’ex presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo, sono i due candidati alla guida di Acquedotto Lucano: sono le uniche candidature depositate fino a ieri sera. Andretta – alla guida della società da tre anni – è sostenuto dalla Regione Basilicata e da circa 40 sindaci, che rappresentano circa il 60 per cento del capitale sociale.

Bernardo, sostenuto dal centrosinistra, ha l’appoggio di circa 30 sindaci, in rappresentanza del 15 per cento del capitale sociale. Le elezioni si svolgeranno in una sola giornata, il prossimo 31 ottobre.

