Grande successo per il Basilicata International Film Festival

Concluse le tre giornate del Basilicata International Film Festival 2024, assegnati tutti i premi nella serata finale

Si sono concluse con grande successo le tre giornate del Basilicata International Film Festival (BIFF), promosso dal Comune di San Fele, che hanno visto una partecipazione entusiasta di associazioni e scuole, coinvolte in masterclass, proiezioni non-stop e dibattiti sul mondo del cinema. Il festival, che ha ricevuto 470 candidature di cortometraggi da 32 paesi di tutto il mondo, ha offerto una piattaforma di confronto e formazione per appassionati e professionisti del settore. La serata finale di premiazione si è tenuta il 12 ottobre 2024 a San Fele in Basilicata.

Durante l’evento, la regista salentina Valentina Castelli ha tenuto diverse masterclass che hanno arricchito il programma formativo del festival, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per apprendere da una figura di spicco del panorama cinematografico contemporaneo. Inoltre, la prima giornata è stata caratterizzata dalla partecipazione di Raffaella Carlucci, che ha relazionato l’incontro in presenza di membri dell’associazione nazionale persone Down, sede di Potenza, in un momento di grande inclusione e sensibilizzazione.

La giuria, composta da Valentina Castelli, Matteo Cirillo, Loredana Di Martino, Karlos Alastruey, Salvo De Vita e Lorenzo Scaraggi, e presieduta dall’attore e regista Nicola Pistoia, ha assegnato i premi del concorso internazionale. Con la direzione artistica di Alberto Nigro e coordinato dal direttore esecutivo Gerardo Carlucci e la conduzione della giornalista Gherarda Cerone, il festival ha celebrato i migliori talenti emergenti e non del cinema internazionale.

Ecco i vincitori del BIFF 2024:

• Premio BIFF Special: Cambiamenti in quota di Alessandro Beltrame

• Miglior corto Scuole: Cristalli dell’Istituto Domenico Modugno di Conversano

• Miglior corto Accademia Belle Arti di Foggia: Invisible Bodies di Sara Pia Strafile

• Premio Radici e Orizzonti: Inter di Valentina Kamenova

• Miglior corto tematico: Gli ultimi giorni di pioggia di Andrea Cavalera e Francesco Corchia

• Premio Basilicata in corto: L’intruso di Anna Rita Del Piano

• Premio Cinema e Sport: Crossing the north all’atleta Andrea Devicenzi

Menzioni speciali:

• Mana di Diana Chemeris

• Era Ora di Valerio Manisi

• Almunìa di Giovanni Petrigliano

• S62 di Niccolò Biressi

• La cameretta dell’universo di Olivia Potenza

• Miglior sceneggiatura: Tic Man di Sergio Schenone

• Miglior docufilm: DR Vaje di Carmelo Raneri

• Miglior fotografia: Fuliggine di Domenico Pisani

• Miglior corto straniero: Shadow di Ifigenia Dimitriou

• Miglior regia: WAN di Victor Monigote

• Premio stampa: Vietato Fumare di Flavia Calabrese

• Miglior produttore: Per Sempre di Angelo Frezza

• Miglior attore: Lorenzo Neri per Saudade di Sara Schiavone

• Miglior attrice: Elisabetta Pellini per Per Sempre di Angelo Frezza

• Miglior corto drammatico: Gerione di Nicola Scamarcia

• Miglior corto d’Animazione: In Half di Jorge Morais Valle

• Miglior corto giovani: Curva di Chiara Casanova

• Miglior corto per il sociale: Per Sempre Insieme di Domenico Costanzo

• Miglior scenografia: Ada: Il trionfo del tempo e del disincanto di Dino Santoro

• Miglior corto sul cibo: Il re del panino di Giordano Toreti

• Migliori costumi: Legegra di Emiliano Barbucci

• Miglior corto BIFF24: Notti d’estate di Riccardo Cannella

• Premio Amarcord: all’attore Totò Cascio

• Premio alla carriera: all’attore Giorgio Gobbi

Il Basilicata International Film Festival si conferma un evento di rilevanza internazionale, capace di valorizzare il cinema indipendente e di offrire opportunità di crescita culturale e professionale a studenti, registi emergenti e appassionati di cinema.