Tragedia sulla Potenza-Melfi: una persona indagata, disposta l’autopsia sui corpi. Gravi le condizioni di due minorenni

Omicidio stradale colposo. Con questa accusa una persona è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Potenza, a seguito del gravissimo incidente registrato ieri sera sulla Potenza-Melfi, al km 3, a pochi passi dal capoluogo lucano. Il bilancio è di tre morti e sette feriti, di cui due in gravissime condizioni. La persona indagata è l’uomo foggiano alla guida del furgone Renault che trasportava i tre ragazzi deceduti. Dovrebbe trattarsi del padre di una delle vittime.

A perdere la vita Gaetano Gentile di 21 anni, e due minorenni, Michele Biccari di 17 anni e Samuele Del Grande di 13 anni. Ma preoccupano le condizioni dei feriti, che ricordiamo sono sette. C’è una intera famiglia che stava facendo rientro a Vaglio Basilicata, con due bambini ricoverati in pediatria, a quanto pare non gravi, insieme alla madre e al padre che è ricoverato in Chirurgia Toracica. Ma ci sono due ragazzi molto gravi, che sono in rianimazione, in prognosi riservata. Si tratta di due tifosi foggiani di 15 e 18 anni. Per uno di loro i sanitari del San Carlo di Potenza sono già dovuti ricorrere a diversi interventi. Una situazione di criticità – fanno sapere dall’ospedale – stazionaria.

Davanti al nosocomio potentino sono tanti i foggiani e potentini presenti, che pregano per i feriti e aspettano buone notizie. Oggi a Potenza è giunto anche il sindaco, Maria Aida Episcopo, che tra l’altro ha proclamato il lutto cittadini.

Intanto sempre per quanto riguarda le indagini, la Procura di Potenza ha disposto l’autopsia sui corpi.

Claudio Buono