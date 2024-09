Bridgerton mania: come organizzare un tè all’inglese a casa

Negli ultimi anni, il successo travolgente della serie “Bridgerton” ha conquistato il pubblico italiano, risvegliando un rinnovato interesse per l’eleganza e il fascino dell’Inghilterra del periodo Regency. Questa passione per le atmosfere sofisticate e per le tradizioni aristocratiche ha spinto molti a cercare modi per ricreare nelle proprie vite l’incanto delle ambientazioni che hanno reso celebre la serie.

Organizzare un pomeriggio tra amici dedicato al rito del tè, profondamente radicato nella cultura britannica, rappresenta non solo un’occasione per gustare prelibatezze e immergersi nell’immaginario della serie, ma anche un modo per ritrovare il piacere della conversazione, della lentezza, e della condivisione, soprattutto nel mese di settembre, quando si rientra a scuola o a lavoro e si può avere bisogno di spezzare in modo originale la ritrovata routine.

Gli elementi essenziali di un tè all’inglese

Nel preparare un tè all’inglese che possa dirsi tale, si rende necessario curare con attenzione la scelta degli elementi essenziali che ne costituiscono l’anima, a partire dalla selezione dei tè, che dovrebbero spaziare tra miscele classiche come il Darjeeling, noto per la sua delicatezza, e l’Earl Grey, con il suo caratteristico aroma di bergamotto, senza dimenticare il tè Assam, dal gusto deciso, ideale per chi preferisce sapori più intensi.

Alla varietà di tè, si accompagna la scelta di dolci tradizionali, tra cui non possono mancare gli scones, che andrebbero serviti con clotted cream e marmellata di fragole, affiancati da una selezione di pasticcini che potrebbero includere tartellette alla frutta e Victoria sponge, ma non disdegnando l’inclusione di dolci nostrani, facilmente reperibili già pronti nel reparto pasticceria del supermercato, come i biscotti a base di frolla o i cannoli siciliani, per offrire un tocco di varietà che possa soddisfare i gusti di tutti. A completare l’offerta, i sandwich salati devono essere preparati con pane morbido e farciture classiche, come il cetriolo con burro e il prosciutto cotto con senape inglese, serviti rigorosamente senza crosta e tagliati in triangolini.

La presentazione della tavola, infine, richiede una cura particolare: la tovaglia, preferibilmente bianca o in toni pastello, dovrà essere abbinata a tovaglioli in tessuto, mentre i servizi di piatti e tazze dovrebbero essere in porcellana, meglio se decorati con motivi floreali, per conferire un tocco di raffinatezza che richiami l’eleganza della tradizione vittoriana.

Creare l’atmosfera giusta per il tè delle cinque

La creazione dell’atmosfera giusta è fondamentale per il successo di un tè all’inglese, poiché contribuisce a ricreare quell’ambiente accogliente e sofisticato che caratterizza le case nobiliari dell’epoca Regency, così come magistralmente ritratte in “Bridgerton”.

Per quanto riguarda le decorazioni, è consigliabile optare per composizioni floreali semplici con i fiori di stagione, composte da fiori di campo o rose in tonalità delicate, disposte in piccoli vasi o teiere vintage, poste al centro della tavola o in punti strategici della stanza, per aggiungere un tocco di classe senza risultare invadenti. La scelta della musica di sottofondo dovrebbe spaziare dalla musica classica, ideale per conferire un tono sofisticato e rilassante, a selezioni di jazz leggero, che possono aggiungere una nota contemporanea senza rompere l’armonia complessiva dell’evento.

Altri dettagli, come l’uso di candele profumate o la diffusione di fragranze delicate come lavanda o vaniglia, contribuiranno a creare un’atmosfera avvolgente, capace di mettere a proprio agio gli ospiti, invitandoli a rilassarsi e a godere appieno dell’esperienza. Nell’organizzazione di un tè all’inglese, ogni elemento, dal cibo all’arredamento, deve essere pensato e coordinato con cura, al fine di offrire un’esperienza che, pur ispirandosi alla tradizione, riesca a sorprendere e a incantare, lasciando un ricordo piacevole e duraturo nella memoria dei partecipanti.