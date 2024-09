Il Gaudio Pace Duo incanta il Quebec. Un trionfo di musica e passione

Il Gaudio Pace Duo, composto dai talentuosi organettisti Alessandro Gaudio e Salvatore Pace, – quest’ultimo lucano – ha recentemente concluso una tournée in Canada che ha lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico del Quebec. La loro avventura musicale ha preso il via a Montmagny, al prestigioso Carrefour mondial de l’accordeon, dove hanno riscosso un successo strepitoso, riempiendo i teatri più importanti e incantando gli spettatori con la loro maestria e passione. Il duo ha poi proseguito la sua tournée a Montreal, esibendosi nella vivace Little Italy e all’Istituto di Cultura Italiana del Canada. In entrambe le location, il pubblico ha reagito con entusiasmo, regalando standing ovation e richiedendo autografi e foto. La loro musica ha saputo creare un ponte tra le culture, unendo tradizione e innovazione in un’esperienza indimenticabile. Il Gaudio Pace Duo ha dimostrato ancora una volta come la musica possa superare ogni barriera, portando gioia e emozione a chiunque abbia la fortuna di ascoltarli. La loro tournée in Canada è stata un vero e proprio trionfo, confermando il loro talento e la loro capacità di toccare il cuore del pubblico ovunque vadano.