Tutte le novità della Serie A: Biscione favorito, Vecchia Signora e Diavolo tentano il colpaccio

Il calcio d’agosto non rispecchia mai il reale stato di forma fisica dei calciatori e della quadratura tattica reale di gioco, per avere una lettura più chiara e scoprire quali sono i club che avranno più possibilità di vincere lo scudetto, terminare il campionato nella top 4, diventare la sorpresa della stagione, è fondamentale studiare le statistiche e le quote presenti sui siti scommesse, dati basati su numeri più grandi di match e che mostrano quindi lo stato di forma generale delle squadre.

I bookmaker propongono l’Inter come favorita assoluta per difendere il titolo, mentre Juventus e Milan partono come underdog ma restano le principali sfidanti per la lotta scudetto. Il Napoli di Conte recupera posizioni e balza al quarto posto delle favorite, mentre la Roma di De Rossi è quotata outsider e possiede buone possibilità di giocarsela a viso aperto.

Derby d’Italia con il Diavolo che incendia il campionato

Guardando alle gare estive disputate, i Nerazzurri hanno barcollato e alla Vecchia Signora è andata pure peggio, soltanto il Diavolo è uscito a testa alta vincendo addirittura contro il Barcellona e il Real Madrid, ribaltando lo scetticismo dei tifosi su Fonseca.

I Nerazzurri hanno una delle migliori rose d’Europa, un’armata che comprende due squadre in una capaci di giocare un calcio galattico, Inzaghi ha espresso la sua fiducia e proverà a difendere il titolo da favorito: quota fissata a 1.72.

La Vecchia Signora è la diretta concorrente proprio in vista dei numerosi cambiamenti in panchina e nell’assetto tattico, conditi dai colpi di mercato. Dopo il miracolo di Thiago Motta con il Bologna c’è fiducia nel tecnico e nella società, che si prepara a tornare in Champions da protagonista. In campionato la Fidanzata d’Italia è quotata a 5 per la vittoria dello scudetto, a quanto pare tornerà un classico del calcio italiano: l’interminabile derby d’Italia che dura tutta una stagione.

Il Diavolo sta dimostrando di avere tutte le intenzioni di mettere a ferro e fuoco il campionato saccheggiando più punti possibili, nelle quote calcio i Rossoneri restano i terzi favoriti alla vittoria del titolo, la sensazione è che il Milan vuole scudetto e Champions senza sentire ragioni, le vittorie estive contro le spagnole sono un’iniezione di forza incredibile per gli uomini di Fonseca.

Atalanta e Roma potrebbero diventare le grandi sorprese di Serie A

La Dea ha vinto l’Europa League e in Supercoppa è riuscita a mantenere il primo tempo a reti inviolate contro il Real, tuttavia, il Gasp sta facendo i conti con diversi problemi e la rosa deve essere rinforzata ulteriormente. C’è fiducia nell’ambiente e sappiamo quanto questo CT riesca a sorprendere ogni anno lanciando nuovi talenti, la quota a 23 per l’Atalanta vincente scudetto è il sogno dei Bergamaschi e degli impavidi, da non sottovalutare anche un colpaccio Champions con superamento dei gironi.

Differente la situazione della Roma, perché De Rossi si trova a gestire una rosa più stabile per assetto tattico con ogni singolo reparto ben delineato. Buone le prove del calcio d’agosto dei Giallorossi, dove tutti hanno timbrato il tabellino dei marcatori, i soliti Dybala e Pellegrini hanno segnato e anche i nuovi arrivati Le Fee e Soule non sono mancati all’appello del gol, un segnale interessante che lancia i Giallorossi tra le più probabili sorprese di questa stagione: la quota Roma vincente Serie A fissata a 23 è il sogno Giallorosso e dei pronostici improbabili, ma non impossibili.

Resta il nuovo Napoli di Conte, che rientra nella top 4 delle favorite e che dovrebbe invertire il trend negativo della scorsa stagione, senza sottovalutare gli altri club che ormai pretendono la top 4 della classifica, come la sorpresa dello scorso anno il Bologna, ma anche la Lazio che magari tenterà di rientrare in Champions sfondando tutte le porte di Europa League.