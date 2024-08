A Sant’Angelo Le Fratte quattro emigranti donano la statua della Madonna di Lourdes alla comunità

Sabato 17 agosto, a Sant’Angelo Le Fratte, Don Wagno ha benedetto la statua della Madonna di Lourdes, scolpita da Vittorio Rumolo e donata da Monaco Marilena, dai suoi fratelli Antonio e Giovanni, e da Nicola Positino. La cerimonia si è svolta alla località Faito, nella grotta naturale di Sant’Angelo le Fratte, con la partecipazione del gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. di Potenza. Questo gesto di grande generosità arricchisce il patrimonio culturale e spirituale della comunità santangiolese, dimostrando l’attaccamento alle radici anche a distanza.

Marilena e i suoi due fratelli, emigrati in Germania da giovani e divenuti importanti imprenditori, hanno sempre mantenuto un forte legame con il loro paese d’origine. Anche Nicola Positino, che partì per la Germania a soli 17 anni e tornò in Italia per diventare un imprenditore di successo, ha dimostrato un grande attaccamento alla sua terra natale. Questo gesto di generosità rappresenta un atto di profonda dedizione e affetto verso la propria comunità, ma è anche un segno tangibile di come i legami con le proprie radici possano perdurare e rafforzarsi anche lontano da casa. La cerimonia, ha sottolineato l’importanza di questi legami e il valore della comunità nel mantenere vive le tradizioni e i valori comuni.