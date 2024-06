Sasso di Castalda, si lavora per un importante evento nazionale con l’Agenzia Spaziale Italiana

“E’ con vivo piacere che abbiamo accolto a margine dell’ultimo Consiglio Comunale la proposta del consigliere di minoranza Antonio Coronato di organizzare un evento di carattere nazionale sul nostro Rocco Petrone, con l’Asi (Agenzia Spaziale Italiana di Matera), per la ricorrenza nel 2025 del 50esimo anno del ritiro del nostro scienziato dalla Nasa per pensionamento. Coronato, da anni promotore e conoscitore competente della storia di Petrone, collaborerà in questa iniziativa col nostro assessore al turismo e alla cultura Mariangela Laurino , nell’ottica del bene comune di Sasso di Castalda pur nella diversità di posizioni politiche, che diventano ricchezza di una comunità quando da entrambe le parti il fine dell’azione politica è Sasso”: sono le parole di Rocchino Nardo, sindaco di Sasso di Castalda, nell’annunciare un importante evento.

“L’evento è nostra intenzione realizzarlo in contemporanea con l’inaugurazione di Piazza Rocco Petrone”, ha aggiunto Nardo, specificando: “i lavori di riqualificazione urbanistica e funzionale sono stati appena affidati alla ditta appaltatrice. Il progetto della riqualificazione fu affidato con determina 338 del 10 agosto 2022 , nonché la direzione dei lavori, all’Architetto Francesca Perrone, vincitrice del concorso di idee per la riqualificazione della Piazza Petrone”.

Il sindaco, nell’annunciare l’inizio del lavoro per questo evento, sottolinea anche come il Piano Economico Finanziario per la Tari sia sceso da 162 mila a 104 mila grazie al lavoro dell’amministrazione. E poi un passaggio sulla promozione del territorio.

“Sull’operazione Sky Tg 24 “Yes Weekend”, mi limito a sottoscrivere insieme a tutta la maggioranza l’operato del nostro assessore Laurino e ogni virgola del comunicato postato su facebook il 19 giugno dalla stessa Assessore Mariangela Laurino (essendo una trasmissione di glamping non poteva quindi pubblicizzare tutti gli operatori), e aggiungerei che la posizione espressa dal consigliere di minoranza Antonio Coronato meglio non poteva rappresentare oltre che il suo, il nostro punto di vista sull’operazione Sky Tg 24, alla perfezione: I fatti narrati e lo spirito ispiratore.