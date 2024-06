Al Comincenter di Potenza giovedì incontro tra talenti e aziende. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Erasmus Plus Re-Crew

Punta a connettere talenti e aziende l’evento in programma giovedì 27 giugno, dalle 10 e 30 alle 12 e 30, presso il Comincenter nel Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, a Potenza. L’iniziativa, dal titolo “Il Futuro del Recruiting e dell’Employer Branding”, rientra nell’ambito del progetto Erasmus Plus Re-Crew promosso per comprendere lo stato attuale delle piccole imprese europee e la loro capacità di effettuare recruiting/assunzioni, sostenere le piccole imprese europee attraverso la formazione sulle migliori tecniche e piattaforme di recruiting, sulla gestione delle risorse umane, sui processi organizzativi, sull’employer branding, ecc, valutare con efficacia la capacità delle piccole imprese europee a svolgere con successo il recruiting e assunzioni ed infine fornire agli enti di formazione professionale europei, ai tutor, ai trainer, ecc. le informazioni e il supporto necessari per integrare e adottare i risultati del progetto.

Ad organizzare l’evento Exeo Lab, azienda lucana leader nell’innovazione e nel supporto alle imprese, nonché partner del progetto, in collaborazione con Comincenter e Confimi Industria Basilicata, e con la partecipazione di tutti i partner internazionali. Diversi gli obiettivi dell’incontro. Innanzitutto dare un aggiornamento sulle sfide future del Recruiting e dell’Employer Branding, attraverso soluzioni innovative per l’assunzione all’interno delle piccole e medie imprese, e poi supporto alle PMI nel potenziamento delle loro strategie di selezione, mettendo in contatto i talenti con le aziende.

L’evento punta anche a fornire un’analisi delle migliori pratiche e tendenze future per attrarre, selezionare ed assumere i migliori talenti, nonché per costruire e promuovere un’immagine aziendale forte per i potenziali dipendenti. Relatori dell’incontro saranno i rappresentanti di Confimi Industria Basilicata, del Forum Giovani Potenza, di Exeo Lab e di Comincenter.