“Solstizio d’estate 2024 in…musica, sport, arte e letteratura”. Appuntamento a Potenza al 21 giugno nel Parco di Montereale

Il Jazz club Potenza, sotto la direzione artistica del pianista Toni De Giorgi, organizza per venerdì 21 giugno prossimo una giornata di iniziative varie dal titolo “Solstizio d’estate 2024. Festa della musica tra sport e arte”, dedicata appunto al solstizio d’estate, evento che viene celebrato in centoventi Paesi in tutto il mondo.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Potenza, si svolgerà presso il Parco Montereale cittadino e il locale Pineta Dancing Cafe, e prevede un ricco programma di appuntamenti tra musica, sport, arte e letteratura, tra i quali performance musicali, recital e letture, esposizioni di opere pittoriche e attività sportive, che si svolgeranno a partire dalle dieci del mattino e fino alla mezzanotte.

La manifestazione è organizzata insieme alle associazioni culturali e sportive: Montereale nel Cuore, A.S.D. Polisportiva Basilia, A.S.D. Psicologia e Benessere, A.S.D. Basilia Basket Potenza, A.S.D Valchiria Circus Potenza, nonché con l’Istituto comprensivo Statale “Luigi La Vista” di Potenza e il Pineta Dancing Cafe.

Sono molti gli artisti che aderiscono all’iniziativa e che verranno coinvolti in questa giornata: i musicisti Bruno Pace, Antonello Ruggiero, Iole Cerminara, Serena Lotito, Noemi Marotta, Gianni Mercuri, Peppe Sileo, Valentino Bianconi Meccariello, Michele Lorusso, Marco Masi; gli scrittori Giampiero D’Ecclesiis, Giusy Tolve, Raffaele Messina; i pittori: Pasquale Palese, Enzo Bomba, Antonio Bruscella, Bianca Cassano, Rosario Ciufo, Rocchina Lepore, Ida Tricarico, Cesare Fazio, Pasquale Fazio, Patrizia Ferrara, Leo Micca, Luigi Marchese.