Potentino, controlli dei Carabinieri. Un arresto e una denuncia

Prosegue l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dal Comando Provinciale di Potenza anche nei contesti più periferici del territorio di competenza. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Senise hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere e, nello specifico, delle violazioni in materia di circolazione stradale e stupefacenti.

In tale contesto è stata rafforzata la presenza e vigilanza sulle arterie stradali a lunga percorrenza come le SS653 e nei luoghi di aggregazione di giovani al fine di garantire il rispetto della legalità. Circa un centinaio di controlli tra veicoli e passeggeri con un ristretto numero di contestazioni al codice della strada. Attività proseguite senza soluzione di continuità su tutta la giurisdizione di competenza avvalendosi dell’ausilio di apparati etilometrici e test rapidi per acclarare l’uso di sostanze stupefacenti alla guida.

Nel corso delle citate attività istituzionali, i militari dell’Arma, tra le altre, hanno rintracciato un 57enne del luogo e dato così esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Provvedimento scaturito da mirata attività investigativa dei Carabinieri che portava alla contestazione di reiterate violazioni imposte da precedente misura cautelare. L’uomo, dopo le formalità di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale del capoluogo.

Nello stesso week-end, i Carabinieri di Senise hanno inoltre proceduto al deferimento in stato di libertà di un cittadino italiano del luogo il quale, dopo l’identificazione ed i controlli di rito, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare a e trovato in possesso di 22 grammi di marijuana. La sostanza è stata sottoposta a sequestro e l’uomo deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria lagonegrese che è ora è chiamata a valutarne la posizione.

L’attività ordinaria e straordinaria di controllo del territorio proseguirà sul vasto territorio potentino dove, attraverso l’impiego dei militari del Comando Provinciale di Potenza, l’Arma dei Carabinieri, nei numerosi centri, garantisce un impegno e un’attenzione costante nella prevenzione e repressione di qualsiasi forma di illegalità.