Equitazione e Gioca Pony, nel Lazio giovane di Vietri di Potenza si laurea campionessa nazionale

È di Vietri di Potenza, ed ha 10 anni, la campionessa nazionale di Gioca Pony, nei campionati italiani organizzati dalla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante. Si tratta di Caterina Croce, che con l’Asd Pignola ha trionfato nel Lazio a Cerveteri, dal 7 al 9 giugno, presso il circolo ippico Equihome.

La terza edizione, che si è svolta in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, promuove lo sport fruito attraverso la cultura dell’equitazione come un’importante opportunità di sviluppo psichico e fisico della persona. Infatti lo sport all’aria aperta e l’interazione con un grande animale, così come la capacità di accudimento del cavallo, sono momenti di crescita importanti e permettono di promuovere l’adozione di corretti stili di vita. Hanno partecipato centri da tutta Italia con cavalieri ed amazzoni che hanno partecipato ai rispettivi campionati regionali.

Il campionato è diviso in nove categorie basate sull’altezza dei cavalli: fino a 115 cm, fino a 135 cm e fino a 149 cm, e l’età dei cavalieri o amazzoni “A da 8 a 10 anni”, “B da 11 a 13 anni” ed infine “C da 14 a 18 anni”.

Il centro vincitore è stato quello di Pignola Asd Equitation Passion di Rosa Postiglione. Determinante, come detto, è stato l’ottimo risultato di Caterina Croce di Vietri di Potenza, 10 anni, che nelle tre categorie in cui ha partecipato si è piazzata seconda nella 1A altezza cavallo fino a 115 cm in sella a Tarantella, prima nella categoria 2A in sella a Little Fly altezza cavallo fino a 135 cm e prima nella categoria più importante destinata ai pony fino a 149 cm la 3A in sella alla sua Sally. Hanno contribuito inoltre alla vittoria Rocco Albano con un primo ed un secondo posto nella categoria 1B e 2B, Martina Marino prima nella categoria 2B, Marino Gaetano primo nella categoria 1C, Ruggiero Emanuele e Alessandra Perrone rispettivamente primo e seconda nella categoria 2C, Valentina Perrone terza nella categoria 2A ed infine Chiara Albano terza nella categoria 1A.

Per la giovane sono arrivati gli auguri e le congratulazioni da parte del sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, e dall’amministrazione comunale.

redazione