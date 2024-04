“L’impegno per lo sviluppo e la crescita di Tito”. Doppio appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale

Un doppio appuntamento è in programma a Tito, venerdì 5 e martedì 9 aprile, organizzato dall’amministrazione comunale per presentare ai cittadini titesi il lavoro portato avanti con dedizione e determinazione, per migliorare la qualità della vita della comunità e del territorio di Tito. Per il sindaco Graziano Scavone, da dieci anni primo cittadino, sarà l’occasione per presentare, e dettagliare alla comunità, quanto fatto in questi anni, con l’importante impegno a servizio della crescita sociale, culturale ed economica della comunità titese.

Tantissime sono state infatti le iniziative messe in campo in ogni settore.

Sarà l’occasione anche di relazionare su importanti interventi fatti, come per esempio per la messa in sicurezza del territorio, immobili e dissesto idrogeologico, interventi di efficientamento energetico, tiutela ambientale, riqualificazione urgana e ambientale, edilizia scolastica, valorizzazione turistica, sociale, digitalizzazione e grandi opere infrastrutturali.

Venerdì 5 aprile alle ore 18 presso la Sala Convegni della Scuola Primaria di Tito Scalo, Martedì 9 aprile, alle ore 18, nella Sala Don Domenico Scavone a Tito.