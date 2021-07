A Brienza la prima edizione della “PGS Summer Cup 2021 – Torneo Volley”

“Pgs summer Cup 2021” nella Città di Brienza. Il primo Torneo di Volley della Pgs Olympics di Brienza e del Comitato regionale di Basilicata si terrà dal 18 al 25 luglio, dalle ore 20, nel campetto della scuola dell’Infanzia nella Città burgentina. Lo rende noto il Presidente della Polisportiva Giovanile Salesiana “Olympics Brienza”, Walter Memoli. “E’ uno dei primi appuntamenti che ci vedrà impegnati a dar vita ad una nuova sfida sportiva-educativa – ha detto Memoli-per promuovere una forma alternativa di sport, al servizio delle nuove generazioni e della loro crescita integrale. Dopo l’emergenza sanitaria è il momento di sprigionare tutte le energie creative per uno sport sempre più inclusivo capace di scorgere le giovani potenzialità sulle quali scommettere ed investire. Per la PGS lo sport, dunque, educa alla vita. E’ una palestra culturale e sociale che valorizza chiunque ne faccia parte con l’ottimismo ed il carisma salesiano. Tante saranno le attività che partiranno da settembre destinate a bambini, ragazzi e famiglie”.

“Siamo lieti- ha detto la referente Pgs Basilicata-Campania Sr Filomena Vasciarelli – che la nuova associazione Pgs Olympic sia pronta a vivere una settimana all’insegna dello sport puro per vivere la gioia, la condivisione e la comunione”. “La presenza della Pgs di Brienza- ha detto il Presidente Regionale Angelo Saltarelli- arricchisce notevolmente la nostra realtà regionale e non solo, di dinamismo e della grinta giusta per educare attraverso lo sport”.

La Pgs Olympic Brienza si è costituita nel mese di maggio. Il direttivo è composto da Cataldo Lacerra (vice presidente PGS Brienza), Angela Scelzo (vice presidente regionale), Luigi Gambetta e Felice Distefano ( responsabili settore volley), Maria Teresa Distefano, Carmine Lopardo ( direttore sportivo), Raffaele Memoli e Sr Filomena in qualità di referente Pgs Basilicata-Campania. Le iscrizioni al torneo volley sono aperte sino al 16 luglio. Ogni genere deve essere rappresentato da almeno due giocatori in campo. Massimo 10 giocatori per squadra. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. In caso di pioggia l’iniziativa si potrà svolgere nella Palestra ITC di Brienza.