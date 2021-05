Lavoratori bar Ospedale ‘San Carlo’ di Potenza. Domani sto-in di protesta

I sindacati Filcams Cgil e UilTucs hanno proclamato per domani 24 maggio lo sciopero dei lavoratori del bar dell’ospedale San Carlo di Potenza. I lavoratori terranno un sit in di protesta davanti alla sede del bar dalle 6 alle 18 per chiedere le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2021. Nonostante gli accordi assunti in prefettura, l’azienda non ha mantenuto gli impegni perciò la necessità di dichiarare lo sciopero al fine di far valere i diritti dei lavoratori la cui situazione è diventata insostenibile.

Comunicato stampa