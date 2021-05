“Bocciolo nel mare”, le poesie di Piera Caivano di Picerno nella sua seconda fatica letteraria

Detto fatto. Lo aveva annunciato lo scorso febbraio, dopo l’uscita della sua prima opera “Floreale”, che sarebbe stata pubblicata la sua seconda opera. Ed è stata di parola Piera Caivano, giovane insegnante della Scuola dell’Infanzia, di Picerno, che ha annunciato l’uscita del libro di poesie dal titolo “Bocciolo nel mare”, edito da Europa Edizioni, con la prefazione di Paola Michelis. Nonostante la giovane età, Caivano conta già diverse partecipazioni a premi nazionali, come, in ultimo, a “La botteguccia delle favole”, dove ha ricevuto un premio dalla giuria. “La visione che ci restituisce la poesia di Piera Caivano è quella di un dono – quello di essere donna – in realtà fortemente ossimorico, poiché spesso appare come una pena, una vergogna, se non addirittura una colpa… sembra essere un tormento mitologico, quello di nascer femmina, eppure, arrivando alla fine del volume, scopriamo che in realtà lo scorrere delle pagine non è altro che il massimo elogio ad una figura che proprio con le sue dicotomie, i suoi opposti, le sue violenze e vivide sensazioni è capace di atti e sforzi inenarrabili”, si legge del libro, di 50 pagine, sul sito di Mondadori. Si può acquistare “Bocciolo nel mare” anche usufruendo con Carta del Docente e bonus 18App.

Il libro si può acquistare sul sito di IBS, Mondadori, Feltrinelli, Europa Spedizioni.

Claudio Buono