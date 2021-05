Basilicata, cinque spiagge ottengono anche quest’anno il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu”

Sono cinque le spiagge lucane (nei comuni di Bernalda, Maratea, Nova Siri, Pisticci e Policoro) che hanno ottenuto anche quest’anno la «bandiera blu», il «prestigioso riconoscimento» assegnato dalla Foundation for Environmental Education» che «certifica la qualità delle acque e i servizi di balneazione». La premiazione è avvenuta in diretta facebook per favorire il rispetto delle misure anti-covid19: per le spiagge dei cinque comuni lucani, che avevano ottenuto la bandiera blu anche lo scorso anno, il riconoscimento della Fee permette di proseguire nel percorso di valorizzazione del mare – ha spiegato l’amministrazione comunale di Pisticci, comune premiato per il terzo anno consecutivo – non solo come inestimabile risorsa naturale da preservare ma anche come patrimonio intorno al quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso, in grado di assicurare a cittadini e turisti servizi sempre migliori che possano permettere la fruibilità delle spiagge in assoluta sicurezza. Questo risultato ci incoraggia maggiormente a guardare con lungimiranza allo sviluppo dell’intera costa metapontina i cui comuni, negli ultimi anni, hanno dimostrato di essere capaci ad instaurare politiche di promozione unitarie a tutto vantaggio degli arrivi e delle presenze che di anno in anno aumentano con percentuali a doppia cifra». Da Maratea il sindaco Daniele Stoppelli commenta «un riconoscimento che da anni, Maratea merita, dimostrando l’impegno di tutta la cittadinanza, degli operatori e della Amministrazione, per garantire ai tanti ospiti estivi, una qualità di servizi e delle acque eccellenti. L’Amministrazione con orgoglio, posizionerà la bandiera in mostra sull’Isola di Santojanni come da tradizione. E’ gradita l’occasione, per confermare l’impegno di questa Amministrazione, per lo sviluppo turistico locale, che è il primo motore economico della nostra comunità. Stiamo lavorando, sia sulla qualità dei servizi e del territorio, sia alla promozione di Maratea con azioni mirate, come la partecipazione in corso alla Bit. A tutti gli operatori, va la nostra piena riconoscenza e siamo sicuri che con i risultati ottenuti, dalle azioni congiunte dimostreranno che l’unico modo di affrontare la complessità e la competitività del mercato attuale, richiede una sempre più stretta collaborazione e fiducia tra privati, associazioni e istituzioni». «Le coste della Basilicata confermano la loro qualità e può ripartire con il piede giusto la stagione balneare, grazie anche al riconoscimento della Bandiera blu a cinque località e alle loro spiagge»: così il direttore generale dell’Agenzia di promozione territoriale (Apt), Antonio Nicoletti, secondo il quale «anche nell’ambito del prodotto balneare la Basilicata conferma la sua identità di destinazione turistica dall’offerta ricca di qualità e di diversità. Da noi infatti il turista può scegliere tra la costa tirrenica, con il paesaggio mozzafiato di Maratea, e il litorale ionico del Metapontino, con le ampie spiagge dunali. Tanti sono i servizi e le attività per chi vuole trascorrere giorni di relax al mare, nella totale qualità ambientale, certificata anche quest’anno – ha concluso Nicoletti – dal riconoscimento conseguito con la Bandiera blu».

Fonte: Il Quotidiano del Sud