Covid-19 in Basilicata, da domani 8 Comuni in ‘zona rossa’. Per altri 6 passaggio in ‘arancione’

Otto Comuni in zona rossa da domani e fino al 16 maggio, per altri sei da domani fine della zona rossa e passaggio in arancione. E’ questo quanto prevede una ordinanza, la numero 24, firmata poco fa dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Tra nuove zone rosse (Rotondella) e proroghe, questa la situazione:

‘zona rossa’ dal 7 maggio, e fino al giorno 16 maggio 2021: Balvano, Castelluccio Inferiore, Rotondella, Castelluccio Superiore, Lavello, Rionero in Vulture, Craco e Garaguso;

passano in ‘zona arancione’, dal 7 maggio, i Comuni di: Abriola, Montalbano Jonico, Atella, Castelmezzano, Filiano e Tolve;

redazione