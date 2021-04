Covid-19 e servizi di base per le popolazioni rurali. Per i Comuni del GAL PerCorsi 1,5 milioni di euro nel bando “Never Again”

Scade il 14 maggio prossimo il Bando del Gruppo di Azione Locale “PerCorsi” dal titolo Never Again – Servizi di base per le popolazioni rurali – Emergenza Covid 19, rivolto alle 33 Pubbliche Amministrazioni afferenti lo stesso GAL PerCorsi e per un importo complessivo di Euro 1.485.000,00. Si tratta di un Bando pensato e voluto dal Consiglio di Amministrazione del GAL in relazione all’attuale crisi pandemica tutt’ora in atto e che mira a sostenere le Comunità rurali del Platano – Melandro, Alto Basento – Camastra e parte del Vulture. Infatti, il Bando consente ai Comuni, tra gli altri, di poter intervenire per ammodernare ed adeguare, immobili di proprietà pubblica quali: ambulatori medici; case di cura per anziani; ostelli pubblici; scuole e mense comunali; acquistare o noleggiare o erogare servizi per trasporto pubblico; acquistare dispositivi hardware, software e licenze per la telemedicina comprensiva di assistenza sanitaria on line; il tutto sempre nella dinamica di arginare e migliorare la prevenzione alla pandemia da Covid-19. “Quella dell’emergenza da Covid – come ha dichiarato il Presidente del GAL PerCorsi Michele Miglionico – alimenta sempre più discrasie sociali ed economiche, aumentano le differenzi di servizi tra città e centri limitrofi più interni. Occorre ripensare ad un nuovo modello di resilienza capace di guardare al futuro in termini di servizi reali alle popolazioni. Noi proviamo a fare la nostra parte, ora alle nostre Comunità il compito di saper interpretare al meglio le opportunità che il GAL PerCorsi, ha messo in campo”.