Inchiesta della Procura di Potenza sui ‘furbetti’ del vaccino. L’Avis: “I donatori non sono inclusi nella campagna vaccinale”

“E’ di questi giorni la notizia che, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Potenza, alcune persone avrebbero chiesto e ottenuto la dose di vaccino anti Covid in qualità di donatori di sangue iscritti all’Avis. Prendiamo le distanze da questi comportamenti e precisiamo che ad oggi i donatori di sangue non sono inclusi nell’attuale campagna vaccinale. Pertanto non c’è nessun nesso tra Avis e la vicenda e non sappiamo come sia stato possibile accettare tali prenotazioni”. E’ quanto chiarisce Avis regionale di Basilicata. “Come associazione abbiamo posto l’attenzione sulla vaccinazione per i donatori di sangue, nel rispetto delle priorità delle categorie fragili – continua l’Avis di Basilicata – ed abbiamo avuto rassicurazioni che nella fase successiva verrà anche il turno dei donatori”.