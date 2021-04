A Potenza in tre giorni quasi 3mila dosi di Astrazeneca somministrate per over 60 e categorie fragili

L’Asp Basilicata comunica che nelle giornate di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 aprile 2021, nell’ambito della campagna vaccinale promossa con la Regione Basilicata per gli over 60 e le categorie fragili, soltanto presso il punto vaccinale di Potenza (tenda del Qatar) sono state somministrate 2.793 dosi di vaccino anti Covid-19. Un forte ringraziamento a tutti gli operatori coinvolti, su questo fronte come altrove (è in corso la contestuale somministrazione delle dosi di richiamo agli over 80 in molti Comuni della Provincia): personale sanitario e non sanitario dell’Azienda, Sindaci, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, associazioni e volontari tutti, che, con instancabile dedizione e professionalità, stanno lavorando per rendere un servizio importante alle nostre comunità.