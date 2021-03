Donne in corsia, Basilicata tra gli ultimi posti. Sono solo il 54 %

In prima linea a curare i malati di Covid sono quasi tutte donne nella Provincia autonoma di Trento, dove superano l’82% del personale medico e raggiungono la percentuale più alta in Italia. Lo rivelano i dati pubblicati da Eurostat, in occasione della Giornata internazionale della donna, attraverso l’Indagine sulla forza lavoro dell’Ue nel secondo trimestre del 2020. Dopo Trento, ad avere più donne in corsia sono la Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano (entrambe al 79%), il Friuli-Venezia Giulia, Marche e Umbria (tutte al 78%). All’estremo opposto, ci sono Basilicata (54%), Campania (56%) e Sicilia (59%).

Fonte: Il Quotidiano del Sud