“Floerale”, il primo libro di poesie di Piera Caivano

S’intitola “Floreale” -e non poteva essere diversamente per quella splendida copertina- il primo libro curato e firmato da Piera Caivano, giovane insegnante della scuola dell’infanzia, di Picerno. Si tratta del suo primo libro di poesie, che ha dato già l’input per un nuovo lavoro: un secondo libro verrà pubblicato nell’imminente primavera. Un libro che Piera Caivano ha pubblicato anche grazie alla partecipazione al premio letterario nazionale “Metamorfosi”, dove la giovane insegnante ed autrice si è classificata seconda nella sezione “Silloge poetica”. Nonostante la giovane età, conta già diverse partecipazioni a premi nazionali, come, in ultimo, a “La botteguccia delle favole”, dove ha ricevuto un premio dalla giuria. La stessa autrice definisce così il suo libro. “Pagine di autorivelazione in cui la poesia è lo strumento per dar voce al silenzio assordante che esplode dentro la prigione interiore, mettendo a nudo emozioni represse lasciandosi trasportare dalla penna sul foglio. Pennellate femminili espressione di solitudini, malinconie, ansie, pathos e silenzi assordanti. Petali di sensibilità al profumo di narciso, gelsomino e jacaranda. Radici. Metamorfosi. Il leit- motive di “Floreale” è donare all’altro un po’ di Sé nella speranza che possa sentirsi intimamente ascoltato, compreso, accolto, trarre sollievo dal potere balsamico della poesia ed intravedere nel buio uno spiraglio di luce”.

E’ possibile acquistare il libro su Amazon cliccando qui.

Claudio Buono