Covid in Basilicata. 65 nuovi casi, 1 decesso e 32 guarigioni

1.092 tamponi processati nell’ultimo giorno, 65 nuovi casi di positività e 32 guarigioni. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza da Covid-19 in Basilicata, secondo i dati ufficiali forniti dalla Task Force della Regione Basilicata. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore. Ecco il dettaglio.

I RICOVERATI SONO 82 – Al “San Carlo” di Potenza 26 nelle malattie infettive, 23 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza, 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 11 nelle malattie infettive, 9 in pneumologia, 1 in terapia intensiva;

I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO SONO 32 – 2 Baragiano, 2 Lauria, 4 Lavello, 1 Matera, 9 Melfi, 2 Palazzo San Gervasio, 2 Policoro, 2 Potenza, 4 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 1 Tursi, 2 Venosa;

1 DECESSO nell’ultimo giorno, una persona di Potenza;

I NUOVI POSITIVI SONO 65 – 1 Atella, 1 Avigliano, 1 Cancellara, 1 Castelluccio Inferiore, 6 Lauria, 1 Maratea, 5 Matera, 2 Melfi, 11 Montescaglioso, 20 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 1 Sant’Arcangelo, 1 San Giorgio Lucano, 1 San Mauro Forte, 8 Senise, 1 Tito, 1 Tolve, 2 Venosa;

Gli attuali lucani positivi al Covid-19 sono 3.361, di cui 3.279 in isolamento domiciliare. 353 i deceduti con e per Covid-19, mentre i guariti totali dall’inizio dell’emergenza sono 10.716.