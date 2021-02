La Basilicata resta in ‘Area Gialla’. Ma alcuni dati sono in peggioramento

La Basilicata resta in ‘zona gialla’, ma alcuni dati sono in peggioramento. Da una parte l’ordinanza del Ministro della Salute, il lucano Roberto Speranza, che ha portato Campania, Molise ed Emilia Romagna in ‘zona arancione’, dall’altra i dati della Fondazione Gimbe che parlano di un peggioramento per la Basilicata. Infatti, nell’ultima settimana monitorata (quella che va dal 10 al 16 febbraio), per la Basilicata risultano in peggioramento i dati che riguardano i casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, l’incremento percentuale dei casi e il dato sulle persone testate per 100 mila abitanti. In particolare, in relazione ai casi attualmente positivi, per 100 mila abitanti, il dato della lucano è 625. L’incremento dei casi è al 4,2 % e le persone testate per 100 mila abitanti sono 602. In Basilicata gli ultimi dati sui contagi sono in leggero aumento, da alcuni giorni hanno superato le 100 unità giornaliere: ieri, in particolare, 136 nuovi casi su 1.642 tamponi processati.

Per quanto riguarda le altre decisioni sul territorio nazionale, Lombardia e Lazio rimangono in giallo, ma da domani 21 febbraio passeranno in ‘zona arancione’ Campania, Emilia Romagna e Molise. L’Rt sotto l’1 ha convinto i governatori di varie Regioni a non prendere decisioni autonome che vadano in senso più restrittivo.

Claudio Buono