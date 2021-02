Covid-19 in Basilicata. 2 decessi, 88 nuovi casi e 75 guarigioni nelle ultime 24 ore

1.302 tamponi processati, 88 nuovi positivi, 75 guariti e 2 decessi. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria da Covid-19 in Basilicata, in riferimento ai dati ufficiali resi noti dalla Task Force della Regione Basilicata. Ecco tutti i dati nel dettaglio.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 83 – Al “San Carlo” di Potenza 27 nelle malattie infettive, 23 in pneumologia, 9 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera, 14 nelle malattie infettive, 6 in pneumologia, 1 in terapia intensiva;

I NUOVI CASI DI CONTAGIO REGISTRATI SONO 88 – 1 Avigliano, 1 Cancellara, 1 Castelsaraceno, 1 Castronuovo di Sant’Andrea, 2 Genzano di Lucania, 1 Lauria, 2 Maratea, 14 Matera, 3 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 1 Montemilone, 3 Montescaglioso, 2 Nova Siri, 3 Palazzo San Gervasio, 4 Picerno, 4 Pisticci, 7 Policoro (n. 1 domiciliato a Rotondella), 1 Pomarico (domiciliato a Matera), 9 Potenza, 3 Roccanova (n. 2 domiciliati a Castronuovo Sant’Andrea), 1 Rotondella, 1 San Chirico Nuovo, 7 Sant’Arcangelo, 1 Scanzano Jonico, 4 Senise, 1 Stigliano, 1 Tricarico, 4 Venosa, 3 Viggianello;

75 I GUARITI NELL’ULTIMO GIORNO – 9 Avigliano (n. 1 domiciliato a Brindisi di montagna), 1 Balvano, 1 Genzano di Lucania, 1 Grumento Nova, 2 Lauria, 7 Lavello, 2 Matera, 8 Melfi, 1 Montemilone, 1 Paterno, 1 Pietrapertosa (domiciliato a Vietri di Potenza), 1 Potenza, 4 Rapolla, 1 Ruoti (domiciliato a Potenza), 1 San Fele, 2 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato in Piemonte), 1 Savoia di Lucania (domiciliato a Vietri di Potenza), 5 Tito (n. 1 domiciliato a Vietri di Potenza), 10 Venosa (n. 1 domiciliato a Tito; n. 1 domiciliato in Lazio), 14 Vietri di Potenza, 1 Viggianello, 1 campano domiciliato a Vietri di Potenza;

2 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE, di Potenza e Nova Siri;

Attualmente in Basilicata i casi di contagio sono 3.329, di cui 3.246 in isolamento domiciliare. 352 i deceduti per e con Covid-19, 10.684 i guariti dall’inizio dell’emergenza.

Claudio Buono